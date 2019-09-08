СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-08T07:44:24+03:00

В Тюмени вновь пройдут соревнования среди моржей самого высокого уровня. Фото с сайта winterswimming.ru

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Тюмень 4-7 декабря вновь принимает соревнования среди моржей самого высокого уровня. Они пройдут в «Олимпийской ребячке», где состоится второй этап Кубка мира по зимнему плаванию.

8 декабря на базе центра закаливания и плавания в ледяной воде «АквАйСпорт-Тюмень» пройдет первый этап Кубка мира по ледяному плаванию. Всего прибудут 300 пловцов из разных стран мира.

Моржам предстоит пройти заплывы на дистанциях 25, 50, 100, 200 и 450 метров баттерфляем, брассом и вольным стилем, а также эстафеты 4х25 метров вольным стилем и брассом. В ледяном плавании определят сильнейших на дистанции 1000 метров и в эстафете 4х250 метров вольным стилем. Стоит отметить, что зимнее и ледяное плавание различаются протяженностью дистанций на соревнованиях.

Регистрация на Кубок по зимнему плаванию тут. Она продлится до 31 октября. На Кубок по ледяному плаванию записаться можно 1 октября по ссылке.

Напомним, в декабре 2017 года «Олимпийская ребячка» принимала открытый чемпионат России по зимнему плаванию. В общекомандном зачете сборная Тюменской области заняла третье место, уступив пловцам из Новосибирской и Мурманской областей, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU