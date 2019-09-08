Тюменцы выбирают 191 депутата разных уровней

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-08T07:11:35+03:00

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В единый день голосования жители Тюменской области выберут 191 депутата разных уровней из 506 кандидатов. Избирательные участки региона открыты с 8 утра и до 20 часов 8 сентября.

По данным областного избиркома, в списках значатся 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и 4 - в Тюменскую областную думу.

Основные выборы проходят в Ялуторовске, где избирается городская дума. Конкуренция высока – по три-четыре кандидата на каждый из 20 мандатов.

В Каскаринском и в Винзилинском районах в связи с укрупнением муниципалитетов проходят выборы в думы первого созыва, будет избрано по 15 депутатов.

Жители Калининского избирательного округа №19 города Тюмени выбирают своего депутата Тюменской областной думы.

В облизбиркоме добавили, что особенностью выборов 2019 года стали электронные урны, которые установили на 45 из 66 избирательных участках в Калининском избирательном округе. Всего в Тюменской области в 2019 году состоится 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU