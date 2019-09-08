В Тюменской области открылись 170 избирательных участков

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-08T06:09:02+03:00

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С 8 утра в единый день голосования 8 сентября по Тюменской области открылись 170 избирательных участков. Несмотря на ранее время тюменцы уже идут на выборы. Сегодня будут избраны депутаты сельских, районных, городских и областной дум.

В списках значатся 191 депутат разных уровней из 506 кандидатов. По результатам голосования новый состав думы будет сформирован в Ялуторовске и 12 муниципальных образованиях Тюменского района. В Абатском, Армизонском, Омутинском, Уватском, Аромашеском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Вагайском, Упоровском и Юргинском районах состоятся довыборы в думы сельских поселений. В Тобольске проходят довыборы депутата в городскую думу.

В Тюмени жители Калининского района выбирают депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №19. Проголосовать за своего кандидата горожане могут на 66 избирательных участках.

Добавим, что тюменцам с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным гражданам голосовать можно дома. Для этого необходимо подать до 14 часов 8 сентября письменное или устное заявление в свою участковую комиссию. Голосование продлится до 20 часов по местному времени. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит в понедельник, 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU