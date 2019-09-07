В Казанском районе рожениц будут принимать в обновленном отделении

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-07T18:06:46+03:00

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В здании акушерского отделения Областной больнице №14 имени Шанаурина в селе Казанское Тюменской области идет капитальный ремонт.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на первый этаж здания переведут кабинеты приема женской консультации, а два родильных зала и смотровая удобно разместятся на втором этаже. Кроме того, здесь же расположатся две палаты патологии, детская палата, ординаторская, три послеродовые палаты, работающие по принципу «мать и дитя», пост акушерки, процедурный кабинет, молочная комната, столовая, кабинет УЗИ, душевая и другие необходимые помещения.

При планировке были учтены все нюансы, необходимые для комфорта мамы и ребенка и оказания им эффективной помощи – от застекленной лоджии до бесперебойного снабжения горячей водой.

ИСТОЧНИК KP.RU