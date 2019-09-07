СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-07T17:12:12+03:00

В Тюмени завершился проект для инвалидов «Академия рукоделия». Фото с сайта pixabay.com

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Проекту «Академия рукоделия» уже три года. Его организатором является тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

Как рассказывают его организаторы, в первой части проекта принимали участие молодые люди с ментальными особенностями. Во второй раз в него включили людей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом году к проекту подключились слабослышащие.

В 2019 году организаторы «Академии рукоделия» победили в конкурсе муниципальных грантов администрации Тюмени. Проект получил финансовую поддержку в 300 тысяч рублей. Особенностью этого года стало комбинирование участников.

Также организаторы увеличили число площадок и количество направлений. Посмотреть на достижения участников «Академии рукоделия» тюменцы могут во Дворце творчества и спорта «Пионер»19 сентября. Для гостей подготовят выступления тюменских артистов, инклюзивного центра развития «Академия Диджеинга», вокальной группы клуба общения «Горизонт», молодых гитаристов.

Изюминкой станет большая выставка «Созерцая прекрасное», где будет представлено свыше 300 уникальных работ в техниках скрапбукинга, свит-дизайна, вязания крючком и изготовления украшений из камня, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU