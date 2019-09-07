Тюменских врачей посадят за парты

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-07T14:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Курсы повышения квалификации врачей с наступлением осени начались в Тюменской области. Всего открыто восемь курсов.

По словам кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, в учреждении дополнительного профессионального образования медицинских работников «Новый уровень» открыта новая сессия. Они крайнем необходимы, так как сейчас проводятся медицинские процедуры, которые раньше считались невозможными. Нельзя в своей деятельности использовать только знания, полученные в вузе, тем более, когда речь идёт о здоровье людей.

Наряду с медицинскими специализациями особое внимание к организации врачебной деятельности. Законодательство меняется довольно часто, и здесь важно быть в курсе нововведений. На практических занятиях проводится оценка эффективности деятельности медицинской организации, на тренинге освещаются современные инструменты успешного руководителя с возможностью тестирования для определения своего стиля управления.

ИСТОЧНИК KP.RU