2019-09-07T14:19:10+03:00
Общество

Леонида Агутина в тюменском аэропорту задержали по глупости

Сотрудники «Рощино» не могли развести потоки людей
Алена Кульмухаметова
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Леонида Агутина в тюменском аэропорту задержали по глупости. Фото с сайта pixabay.comЛеонида Агутина в тюменском аэропорту задержали по глупости. Фото с сайта pixabay.com
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Пассажиры рейса «Москва-Тюмень» долго не могли получить свой багаж без объяснения причин. Инцидент случился сегодня 7 сентября в аэропорту «Рощино».

Рейс из Москвы прибыл в тюменский аэропорт и пассажиры по трапу спускались в здание аэропорта, но внезапно были задержаны сотрудниками воздушной гавани.

По информации «МегаТюмени», среди пассажиров находился Леонид Агутин, который также был задержан. Людей не пропускали забрать багаж, причин столь странного поведения не называли.

Один из пассажиров после рассказал в соцсетях, что причиной задержки оказалась глупость. Сотрудники аэропорта не могут разрешить логистическую задачу – разделить пассажиропоток прибывших и вылетающих.

Выяснилось, что одна группа людей шла на посадку в самолет, а прибывшие по тому же телетрапу должны были пройти на выдачу багажа. Чтобы потоки не перемешались, сотрудники «Рощино» просто заставили ждать прилетевших в тесном коридоре свой багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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