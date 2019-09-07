2019-09-07T13:25:56+03:00
Общество

В новом учебном году к выпуску готовятся 28 тысяч тюменских старшеклассников

Растет количество студентов и дошкольников
Алена Кульмухаметова
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В новом учебном году к выпуску готовятся 28 тысяч тюменских старшеклассников. Фото с сайта pixabay.comВ новом учебном году к выпуску готовятся 28 тысяч тюменских старшеклассников. Фото с сайта pixabay.com
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Число студентов, выпускников и первоклассников в Тюменской области растет год от года. Об этом заявили в областном департаменте здравоохранения.

Так, по данным ведомства, в 2019-2020 году школы Тюменской области окончат порядка 28 тысяч школьников. В их числе - свыше 17 тысяч девятиклассников и свыше 11 тысяч выпускников одиннадцатых классов.

По словам пресс-секретаря департамента Евгении Самохваловой, в этом году школы региона приняли более 24,5 тысяч первоклассников, свыше девяти тысяч первокурсников пришли в колледжи и техникумы, более чем на восемь тысяч ребят пополнились ряды первокурсников вузов.

Также было отмечено, что общее количество студентов среднего профессионального образования превысило 26 тысяч, а количество тех, кто грызет гранит науки в высших учебных заведениях области, превысило 63 тысячи.

Год от года растет количество детей дошкольного возраста: впервые в детские сады региона пришли более 25 тысяч малышей, всего же садики посещают более 109 тысяч юных жителей Тюменской области, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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