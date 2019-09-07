2019-09-07T12:38:36+03:00
Спорт

Тюменцев приглашают на тренировки под открытым небом

Занятия можно выбрать для людей всех возрастов
Алена Кульмухаметова
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Тюменцев приглашают на тренировки под открытым небом. Фото с сайта pixabay.comТюменцев приглашают на тренировки под открытым небом. Фото с сайта pixabay.com
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Тренировки на свежем воздухе для тюменцев от 3 до 80 лет предлагают спортивные инструкторы. Помимо бокса, бильярда, городков, горожане могут заняться йогой, цигуном, скандинавской ходьбой и другими видами спорта.

В департаменте по спорту и молодежной политике администрации города рассказали, что занятия будут организованы во всех четырех округах Тюмени. Скандинавская ходьба, игровые виды спорта, гимнастика, оздоровительная физкультура есть во всех расписаниях, можно выбрать площадку, где будет более удобно заниматься.

Кроме того, предложены необычные виды занятий. Освоить древнюю энергетическую гимнастику цигун, бразильское национальное боевое искусство капоэйра.

Поиграть в городки и дартс можно на площадке школы №9, корп.2 (ул. Шишкова, 15); в бильярд - в клубе «Звездный» на ул. Газовиков, 20/2; в домино, шахматы и шашки - в ДЮЦ «Фортуна» (ул. Авторемонтная, 21/3). Гандбол есть в расписании спортзала школы №41 (ул. Воровского, 11). Семейная йога для взрослых и детей от трех лет проходит на спортивной площадке по ул. Энергетиков, 50.

Для категории 55+ в ТРЦ «Магеллан» проводятся занятия йогой, в фитнес-клубе «Спарта» (ул. Широтная, 134, корп. 2) - комплекс «Здоровая спина». В СК «Гагаринский» (ул. Макарова, 2а) проходят уроки плавания. Гимнастику для глаз (40+) осваивают в ДЮЦ «Авангард (ул. Текстильная, 21).

Полное актуальное расписание можно посмотреть в официальной группе спортивных организаторов, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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