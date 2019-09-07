2019-09-07T10:43:12+03:00
Общество

Тюменкам предлагают оценить новую услугу роддомов

Получить свидетельство о рождении можно при выписке
Алена Кульмухаметова
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Тюменкам предлагают оценить новую услугу роддомовТюменкам предлагают оценить новую услугу роддомовФото: Алена Кульмухаметова
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Уполномоченные работники ЗАГС теперь работают в перинатальном центре, родильных домах №2 и №3 Тюмени, областных больницах №3 и №4 Ишима и Тобольска. Только с 10 июня по 31 августа в тюменских роддомах при выписке зарегистрировали 1123 записи о рождении.

Мамы уже оценили новшество. Так, жительница Тюмени Яна стала мамой во второй раз в конце августа. Она признается, что новая услуга очень полезна. Женщина рожала в роддоме, где пока не работает новая программа и потому документы ей придется получать в ЗАГСе.

Добавим, что в родильных домах можно получить и другие государственные услуги. За два с половиной месяца реализации проекта в тюменском перинатальном центре зарегистрировали 90 установлений отцовства и 12 браков, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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