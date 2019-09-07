Тюменкам предлагают оценить новую услугу роддомов
Уполномоченные работники ЗАГС теперь работают в перинатальном центре, родильных домах №2 и №3 Тюмени, областных больницах №3 и №4 Ишима и Тобольска. Только с 10 июня по 31 августа в тюменских роддомах при выписке зарегистрировали 1123 записи о рождении.
Мамы уже оценили новшество. Так, жительница Тюмени Яна стала мамой во второй раз в конце августа. Она признается, что новая услуга очень полезна. Женщина рожала в роддоме, где пока не работает новая программа и потому документы ей придется получать в ЗАГСе.
Добавим, что в родильных домах можно получить и другие государственные услуги. За два с половиной месяца реализации проекта в тюменском перинатальном центре зарегистрировали 90 установлений отцовства и 12 браков, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU