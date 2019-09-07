В Тюмени состоится II окружной форум по информационной безопасности

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-07T10:34:28+03:00

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Второй окружной форум по информационной безопасности «ИБ без границ» пройдёт в Тюмени 10 октября 2019. На площадке соберутся участники со всего Уральского федерального округа: специалисты, руководители, государственные служащие, бизнесмены, чтобы обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности.

В 2019 году программа форума разбита на 4 трека: «Нормативное обеспечение информационной безопасности», «Продукты», «Кейсы», «Мастер-класс». На мастер-классах, которых в этом году станет ещё больше, спикеры поделятся передовыми решениями и расскажут, как с их помощью можно решать самые актуальные проблемы информационной безопасности. Здесь же будут работать интерактивные зоны и воркшопы.

Официальное открытие состоится 10 октября в 10 часов утра. В мероприятии примут участие: помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгения Гурария, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, директора департамента информатизации ТО Мария Рудзевич. Ведущий церемонии открытия — генеральный директор компании «Анлим-ИТ» Максим Овсянников. Организаторами форума выступают департамент информатизации Тюменской области и ООО «Анлим-ИТ».

Напомним, что задачи по обеспечению информационной безопасности в регионе на уровне защиты государственных информационных систем заложены в региональный проект «Информационная безопасность», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU