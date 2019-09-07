Два мобильных «ФАПа на колёсах» поступят в ишимскую областную больницу №4

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-07T10:06:31+03:00

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Два мобильных фельдшерско-акушерских пункта на базе автомобиля КамАЗ повышенной проходимости поступят в ишимскую областную больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оба ФАПа направят в отдалённые сельские поселения юга области, где нет стационарных медпунктам. По оснащённости «ФАПы на колёсах» не только не уступают стационарным пунктам, но даже превосходят их по многим позициям.

По словам главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, первый КамАЗ будет базироваться в Викуловской районной больнице и будет обслуживать Сорокинский и Абатский районы. Вторую машину направят в Армизонский и Бердюжский районы.

- Идея передвижного ФАПа заключается в том, чтобы более качественно обслуживать население удаленных деревень сельской местности. Сегодня не везде есть фельдшеры на селе, молодежь не стремится работать в деревне. Современные передвижные ФАПы помогут нам сделать медицинскую помощь более доступной, - отметил Вячеслав Афанасьев.

В автомобиле есть оборудование для проведения ЭКГ, УЗИ, дыхательные аппараты, спирограф, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, дефибриллятор для проведения реанимационных мероприятий, холодильное оборудование для вакцин и многое другое. В машине можно вести осмотр детей и взрослых и проводить медицинские манипуляции в специальных кабинетах.

Есть и автономный генератор, благодаря которому медики смогут выполнять спектр обследований вне зависимости от того, есть возможность подключить мобильный медпункт к стационарным электрическим сетям или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU