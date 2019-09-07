СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-07T09:21:15+03:00

Александр Моор поговорил с предпринимателями об экспорте тюменской продукции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области Александо Моор обсудил с предпринимателями тему экспорта тюменской продукции. Об этом глава региона написал на своих страничках в социальных сетях.

- Согласен с мнением, что для увеличения поставок нужно вести работу на территории страны-импортёра. Так мы поймём все правовые и юридические тонкости, которые там существуют, и какой продукт можно предложить потенциальным партнёрам. Отдельной строкой стоит вопрос логистики и субсидирования транспортных перевозок, - написал Александр Моор.

Как отметил губернатор, на региональном и федеральном уровнях существуют мер поддержки экспортно ориентированных предприятий, но в единую систему они пока не складываются.

- Наша задача - сделать так, чтобы совокупность этих мер работала как единый механизм, - подчеркнул он.

По словам Александра Моора, вопросов для обсуждения – много, поэтому встречи с предпринимателями планируется проводить регулярно.

Напомним, объём экспорта продукции тюменских производителей по итогам шести месяцев 2019 года составил 1,27 млрд $ США, тогда как за аналогичный период 2018 года показатели были зафиксированы на отметке 1,25 млрд $. Положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе. Наибольший объем в экспортных поставках по традиции составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. Рост показателей внешней торговли обусловлен, в том числе, и повышением активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU