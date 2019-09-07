Тюменцы познакомятся с искусством рисования нитями

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-07T09:27:46+03:00

Горожане будут работать с заранее напечатанными на бумаге трафаретами

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В тюменском мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) 12 сентября пройдет мастер-класс по стринг-арт*. Все желающие смогут познакомиться с искусством рисования нитями. Начало в 19:00, вход свободный.

Жители города будут работать с заранее напечатанными на бумаге трафаретами, затем забивать гвозди в подготовленные квадраты фанеры и уже после будут рисовать нитками. Участники смогут забрать работу и закончить картину дома. Спикером станет Никита Сабашников, преподаватель стринг-арта в SN String Art. Зарегистрироваться можно на сайте.

Отметим, воркшоп входит в серию сентябрьских встреч «Месяц творчества» от мультицентра «Моя территория». На них участники знакомятся с новыми видами досуга и пробуют себя в них.

Следующая встреча пройдет 19 сентября: тюменцы научатся фигурной резке по овощам и фруктам. *Этот вид хенд-мейд искусства заключается в рисовании нитями натягиваемыми на доске, в результате образуется картина. Следить за подробностями можно в группе мультицентра во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU