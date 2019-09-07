Экстремальный забег состоится в Упоровском районе

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-07T08:37:53+03:00

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Жители Упоровского района подают заявки на участие в необычный забеге «Упоровский экстрим», который состоится в военно-спортивном палаточном лагере «Патриот» около села Пятково 14 сентября. По словам организаторов, экстремальный забег по пересеченной местности для людей старше 18 лет пройдет впервые. Команды по шесть человек будут преодолевать достаточно сложную дистанцию. Спортсменам придется подниматься бегом наверх холма, перебираться через овраг. Кроме того маршрут будет усеян препятствиями.

«Упоровский экстрим» обещает стать настоящим спортивным праздником. Гости смогут не только поболеть за участников забега, но и посостязаться на тематических площадках «Пейнтбольный тир», «Скала», посмотреть выставку оружия, сообщает информагентство «Тюменская линия» .

ИСТОЧНИК KP.RU