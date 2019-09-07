СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-07T06:27:12+03:00

Тюменцев приглашают на последний в этом году книгообменник. Фото с сайта pixabay.com

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Обменять хорошие, но ставшие ненужными книги тюменцы смогут 7 сентября возле благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов. Мероприятие проходит в этом году в последний раз.

На обмен можно принести художественную и научно-популярную литературу. Для детей вход абсолютно бесплатный. Кроме того, за прочитанное наизусть стихотворение юный гость обменника получит конфету от книжной феи. Взрослым тюменцам придется заплатить за вход 10 рублей – эти деньги пойдут на благотворительность.

На книжном обменнике также будет работать барахолка, поторговать на которой сможет каждый. Будет организован и сбор макулатуры, сообщает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU