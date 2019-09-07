СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-07T06:03:08+03:00

Погода в Тюмени 7 сентября: солнечно и тепло. Фото с сайта pixabay.com

По падающим листьям угадывают погоду на ближайшее время

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В субботу 7 сентября в Тюмени ожидается ясная и без осадков погода. Ветер северный, северо-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +18 градусов.

В Тобольске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +17 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов.

В народном календаре сегодня Варфоломеев день или Тит листопадник. 7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю «лицом» вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если «лицом» вниз, то тепло продержится долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU