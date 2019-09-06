2019-09-06T16:42:03+03:00
Политика

В Тюменской области все готово к Единому дню голосования

8 сентября жители региона изберут 191 депутата разных уровней
Марина Васильева
Поделиться:
Фото tyumen.izbirkom.ruФото tyumen.izbirkom.ru
Изменить размер текста:

В Тюменской области прошло совещание, посвященное Единому дню голосования. В режиме видеосвязи территориальные и участковые избирательные комиссии проверили готовность к работе.

На выборах 8 сентября жители региона изберут 191 депутата разных уровней – от областной думы до депутатов представительных органов сельских поселений. Свое право на голосование могут воспользоваться 213 тысяч 169 человек. В основном - 119 тысяч 905 человек - это жители Калининского округа города Тюмени. Им предстоит выбрать своего депутата Тюменской областной думы.

- Границы административного округа и избирательного округа №19 не совпадают, и в голосовании не принимают участие жители деревни Комарово и поселка Тараскуль. Таким образом были определены границы избирательных округов в 2016 году, когда проводились основные выборы областной думы, - отметил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Некоторые районы впервые выберут представительный орган власти первого созыва нового укрупненного муниципального образования. Это смогут сделать жители Каскары, Борков и Созоново. Указом областной думы об укрупнении муниципалитетов последние района два вошли в Каскаринское муниципальное образование. Оно получило статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.

Такая же ситуация в поселках Винзили и Нижнепышминском, которые объединились в единое укрупненное муниципальное образование. Там изберут по 15 депутатов. Дополнительные выборы состоятся в Тобольске и в Тюменском муниципальном районе. Всего в Тюменской области в этом году проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

Глава облизбиркома напомнил, что все избирательные участки Тюменской области 8 сентября в Единый день голосования откроются в 8 часов, а закроются в 20 часов местного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область вошла в десятку регионов РФ, где начали действовать эскроу-счета
СКР займется делом тюменского пансионата, где труженицу тыла похоронили в пакете
Загруженность тюменских дорог практически вернулась к обычному уровню
Крупное предприятие Тюмени задолжало своим работникам свыше 6 млн рублей
Аэропорт Тюмени сможет принимать самолеты при неблагоприятной погоде
На тюменской набережной представят десятки единиц спецтехники и современного оружия
ГИБДД продолжает ловить пьяных таксистов на тюменских дорогах
Трое жителей Тюменской области пойдут под суд за отстрел лосей
Тюмень стала лучшим городом России по качеству работы общественного транспорта
ГИБДД разыскивает пассажиров "Лады", устроивших шоу на одном из оживленных перекрестков Тюмени
Тюменцы могут изготовить памятные сувениры для старшего поколения
В Тюмени осудили женщину, распространявшую наркотики за биткоины
Максимальная загруженность дорог Тюмени утром составила 7 баллов
Свыше тысячи малышей появилось на свет в тюменских роддомах в августе
Риелтор-аферистка оставила знакомых тюменцев без квартир, заработав 17 млн рублей
В Тюмени на улице Профсоюзной упразднили полосу для движения автобусов
Семья из Югры попала в жесткое ДТП под Ялуторовском
В Тюмени 9-балльные пробки из Заречной части города в центр
Ялуторовские школьники сразились за кубок игры по кибер-безопасности
Погода в Тюмени 6 сентября: будет пасмурно, но без осадков
Тюменские акушеры-гинекологи обменялись опытом в образовательной школе
19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»
Александр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районе