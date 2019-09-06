В Тюменской области все готово к Единому дню голосования

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-06T16:42:03+03:00

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В Тюменской области прошло совещание, посвященное Единому дню голосования. В режиме видеосвязи территориальные и участковые избирательные комиссии проверили готовность к работе.

На выборах 8 сентября жители региона изберут 191 депутата разных уровней – от областной думы до депутатов представительных органов сельских поселений. Свое право на голосование могут воспользоваться 213 тысяч 169 человек. В основном - 119 тысяч 905 человек - это жители Калининского округа города Тюмени. Им предстоит выбрать своего депутата Тюменской областной думы.

- Границы административного округа и избирательного округа №19 не совпадают, и в голосовании не принимают участие жители деревни Комарово и поселка Тараскуль. Таким образом были определены границы избирательных округов в 2016 году, когда проводились основные выборы областной думы, - отметил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Некоторые районы впервые выберут представительный орган власти первого созыва нового укрупненного муниципального образования. Это смогут сделать жители Каскары, Борков и Созоново. Указом областной думы об укрупнении муниципалитетов последние района два вошли в Каскаринское муниципальное образование. Оно получило статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.

Такая же ситуация в поселках Винзили и Нижнепышминском, которые объединились в единое укрупненное муниципальное образование. Там изберут по 15 депутатов. Дополнительные выборы состоятся в Тобольске и в Тюменском муниципальном районе. Всего в Тюменской области в этом году проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

Глава облизбиркома напомнил, что все избирательные участки Тюменской области 8 сентября в Единый день голосования откроются в 8 часов, а закроются в 20 часов местного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU