Тюменская область вошла в десятку регионов РФ, где начали действовать эскроу-счета

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-06T16:06:23+03:00

В регионе заключено 13 кредитных договоров на покупку жилья по новым правилам

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С начала действия новых правил долевого строительства жилья в Тюменской области за два месяца заключено 13 кредитных договоров на сумму 3,5 млрд рублей. Таковы данные, опубликованные Центральным банком России.

Всего в регионе заключено 457 договоров на покупку жилья с использованием эскроу-счетов на сумму почти 950 млн. рублей. Таким образом, Тюменская область вошла в десятку регионов РФ, где уже реализуются квартиры по новому законодательству.

В главном управлении строительства региона уточили, при составлении рейтинга Центробанк ранжировал территории сразу по нескольким показателям. Это количество заключенных кредитных договоров, сумма кредитных договоров, количество счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве и остатки средств на эскроу-счетах.

По совокупности показателей Тюменская область заняла в рейтинге 6 место.

ИСТОЧНИК KP.RU