Загруженность тюменских дорог практически вернулась к обычному уровню

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-06T14:52:02+03:00

Проблемной магистралью все еще остается Алебашевская – Профсоюзная

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Средняя загруженность дорог Тюмени днем составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженной магистралью в середине все еще остается Алебашевская – Профсоюзная.

По данным сервиса «Яндекс.Такси» пробка из центра города в Заречную часть составила 9 балов. Это на 3 балла выше обычно уровня.

Плотный поток также наблюдался в обе стороны улиц 50 лет Октября и Пермякова. Плотность потока здесь составила 5 баллов.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

08:36, улица Щербакова, 2-я Луговая улица, 3.5 км, от улицы Даргомыжского до моста Челюскинцев. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

09:12, улица 50 лет Октября, 2.8 км, от Севастопольской улицы до Профсоюзной улицы. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

08:33, Закалужская улица, 2.6 км, от Московского тракта до Червишевского тракта. Пробка продержалась 30 минут.

15:48, улица Осипенко, улица 50 лет Октября, 2.3 км, от улицы Немцова до Одесской улицы. Пробка продержалась 6 часов 50 минут.

08:45, улица Дружбы, 2.2 км, от Ташкентской улицы до улицы Мельникайте. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU