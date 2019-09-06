2019-09-06T14:32:30+03:00
Происшествия

Крупное предприятие Тюмени задолжало своим работникам свыше 6 млн рублей

Оплату за свой труд не могут получить 110 сотрудников
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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И.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров объявил предостережение генеральному директору АО «Сибстройсервис». Руководство предприятия задолжало своим работникам более 6 млн. рублей

Нарушение трудового законодательства прокуроры выявили по время проверки, установив оплату оплате труда на предприятии не могут получить 110 работников, пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В этой связи и.о. прокурора области Руфатом Биктимеровым генеральному директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснено, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности.

- Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение задолженности взято прокуратурой области на контроль, - добавили в контролирующем ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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