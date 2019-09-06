2019-09-06T14:00:05+03:00
Общество

Аэропорт Тюмени сможет принимать самолеты при неблагоприятной погоде

За два года в Рощино модернизируют одну взлетно-посадочную полосу
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Фото с официальной страницы Международного аэропорта РощиноФото с официальной страницы Международного аэропорта Рощино
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В аэропорту Рощино обновят взлетно-посадочную полосу. Работы планируется провести в течение двух лет. Затраты на реконструкцию составят около 2,5 миллиардов рублей.

- Оборудование взлетно-посадочной полосы устарело. Планируется реконструировать ее так, как если бы ее строили заново. По проекту предполагается заменить аэронавигационное оборудование ВПП, ее инженерные коммуникации, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Ожидается, что после окончания работ воздушная гавань сможет принимать самолеты и при неблагоприятной погоде. Проект уже проект экспертизу, передает Megatyumen.ru. В настоящее время идет проверка обоснованности стоимости работ, начать которые планируется уже в следующем году.

При этом аэропорт продолжит работать в прежнем режиме. Поскольку имеет две взлетно-посадочные полосы. Реализуемый проект никак не повлияет на обслуживание рейсов, количество взлетов и посадок, а также общую работу аэропорта в целом, завершили в администрации воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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