2019-09-06T13:13:22+03:00
Общество

На тюменской набережной представят десятки единиц спецтехники и современного оружия

В областном центре пройдет региональная выставка в сфере обороны и безопасности
Марина Васильева
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Фото Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"Фото Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"
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Региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству» откроется 13 сентября в Тюмени. Она пройдет в течение двух дней на набережной реки Тура в районе улиц Челюскинцев и Элеваторный взвоз.

Это выставка станет восьмой по счету. За семь лет ее участниками стали более 40 организаций силового блока, а посетителями - свыше 30 000 человек. В этом году в ней примут участие 20 подразделений силовых ведомств Тюменской области и военно-профессиональные образовательные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Ростова-на-дону и Тюмени.

- Гостей выставки ждет насыщенная и увлекательная двухдневная программа. Каждый сможет познакомиться с профессиональной деятельностью силовых ведомств, примерить экипировку и специальное снаряжение, детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия. Старшеклассники и их родители смогут получить информацию о том, как поступить в военные и ведомственные вузы страны, - рассказали организаторы.

Впервые за семь лет выставка полностью развернется под открытым небом. Подобного тюменская набережная еще не видела. Здесь будут собраны несколько десятков единиц специализированной техники и образцов оружия, состоящих на страже безопасности страны.

Посетители выставки смогут побывать внутри штабной машины службы пожаротушения, патрульного катера и автомобиля, машины химической разведки, бронеавтомобиля, болотохода, рассмотреть другие виды предоставленной спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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