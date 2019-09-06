ГИБДД продолжает ловить пьяных таксистов на тюменских дорогах

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-06T12:42:45+03:00

Всего за прошедшие сутки к административной ответственности привлечен 31 водитель такси. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

На этот раз автоинспекторы задержали 2 таксистов в состоянии опьянения

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В Тюменское области продолжается усиленный надзор за соблюдением ПДД водителями такси и общественного транспорта. На этот раз ГИБДД задержаны 2 таксиста в состоянии опьянения.

Так, сегодня, 6 сентября, около четырех часов утра сотрудники ДПС остановили 24-летннего водителя «Яндекс-такси» на автомобиле «Лада Гранта» в районе на ул.Осипенко, 2 в Тюмени. От прохождения освидетельствования на опьянение таксист отказался.

Как выяснили автоинспекторы, в 2017 году водитель уже задерживался за пьяное вождение, был лишен права управления транспортом на 18 месяцев. Ему также был присужден штраф в сумме 30 тысяч рублей. Водительское удостоверение молодой человек не сдал.

- Срок лишения права управления транспортом у него пойдет с сегодняшнего дня. Плюс теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, - пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще одного подозрительного водителя накануне автоинспекторы остановили в Исетском районе вчера. 57-летний мужчина, управлявший Газелью», задействованной под пассажирские перевозки, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,28 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Всего за прошедшие сутки в регионе нарядами ДПС к административной ответственности за различные нарушения ПДД привлечен 31 водитель такси. Причинами составления протоколов стали - отсутствие страховых полисов, нарушение правил перевозки детей, нестандартные и нечитаемые номера, установленные на автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU