2019-09-06T12:10:06+03:00
Происшествия

Трое жителей Тюменской области пойдут под суд за отстрел лосей

Они вышли на охоту в запрещенное для этого время
Марина Васильева
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Браконьеры отправились на охоту в запрещенное для этого время. Фото pixabay.comБраконьеры отправились на охоту в запрещенное для этого время. Фото pixabay.com
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Трое жителей Тюменской области обвиняются в незаконной охоте. Межрайонная природоохранная прокуратура уже направила в суд уголовное дело.

Как следует из материалов дела, 19 февраля 2019 года двое мужчин приехали в гости к своему знакомому в поселок Первомайский Вагайского района, где решили съездить на охоту и добыть лося.

Утром 20 февраля 2019 года они на двух снегоходах «Буран» выехали на место, расположенное в 60 км от деревни Бегитино Вагайского района. Там они выследили и застрелили из охотничьего ружья ТОЗ 34-ЕР двух самок лосей. Убитых животных браконьеры поместили в сани и в лесном массиве ближе к деревне Бегитино, освежевали и частично разделали туши.

- О незаконной охоте стало известно сотрудникам Вагайского отдела Госохотуправления Тюменской области. Они застали браконьеров на месте разделки туш, и сообщили о случившемся в полицию. Снегоходы, охотничье ружье и мясо убитых животных были изъяты, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступными действиями браконьеры нанесли природе материальный ущерб на общую сумму 160 тыс. рублей. Не дожидаясь окончания расследования, подозреваемые возместили причиненный ущерб в полном объеме и раскаялись в содеянном.

- Обвиняемые также заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. В настоящее время материалы дела направлены в Вагайский районный суд для рассмотрения данного ходатайства, - добавили в Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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