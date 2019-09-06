2019-09-06T11:17:43+03:00
Общество

Тюмень стала лучшим городом России по качеству работы общественного транспорта

Горожане считают, что на автобусе можно уехать хоть куда
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как жители 200 городов России оценивают работу общественного транспорта в своих районах. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Лидером рейтинга стала Тюмень, чей показатель остался на отметке в 8,2 балла из 10 — на 1,6 выше среднероссийской. Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Тюменцы так комментировали работу городского общественного транспорта - «Нет проблем с транспортом», «Доступность, можно на общественном транспорте уехать хоть куда», «Развитая инфраструктура (общественный транспорт, выделение велосипедных дорожек, просторные улицы)».

Второе место занял Северск (Томская область), не участвовавший в прошлогоднем исследовании. Он набрал 8 баллов. Такую же оценку своему городу дали респонденты из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). За год она снизилась на 0,4 балла, но все равно осталась достаточно высокой.

Кстати, Ямало-Ненецкий АО — единственный регион, попавший в топ-10 дважды: кроме Нового Уренгоя, в десятку вошел Ноябрьск, не участвовавший в прошлогоднем рейтинге, отметили Domofond.ru. Города, которые заняли места с пятого по десятое, получили 7,7 балла из 10. Это Ижевск, Обнинск, Ейск, Москва, Череповец и Ноябрьск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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