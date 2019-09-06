2019-09-06T10:51:35+03:00
Происшествия

ГИБДД разыскивает пассажиров "Лады", устроивших шоу на одном из оживленных перекрестков Тюмени

Молодые люди перевернули автомобиль и прыгали по нему, мешая другим участникам движения
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В Тюмени сотрудники ГИБДД начали проверку инцидента, произошедшего накануне» на перекрестке улиц Котовского и Мельникайте. Там молодые люди на автомобиле «Лада» устроили «шоу».

Странное зрелище жители города смогли наблюдать около 18 часов вечера. Видео, опубликованном в социальных сетях очевидцами, пассажиры легковушку переворачивают автомобиль, какое время скачут на нем, хаотично передвигаются по проезжей части. Все это происходит в разгар вечерних пробок, что заметно мешает остальным участникам движения.

- Водитель и пассажиры в настоящее время устанавливаются и разыскиваются сотрудниками полка ДПС ГИБДД для привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, -отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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