Максимальная загруженность дорог Тюмени утром составила 7 баллов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-06T08:57:07+03:00

Это на три балла больше, чем обычно

Изменить размер текста: A A

Максимальная загруженность дорог этим утром, 6 сентября, составила 7 баллов. Это на три балла выше обычного трафика.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» наиболее загруженными магистралями утром стали: улица 50 лет Октября к Профсоюзной - 8 баллов), улица Республики к Ямской - 6 баллов, Алебашевская - Профсоюзная в центр - 5 баллов и Алебашевская - Профсоюзная из центра - 6 баллов.

Нехарактерно плотный для данного времени трафик отмечался и на других магистралях. Это улица 50 лет Октября к Профсоюзной. Здесь загруженность дороги составила 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Улица Республики к Ямской - 6 баллов, что также на 3 балла выше обычного и улица Щербакова в центр - 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Крупнейшими пробками утренним часы стали:

08:36, улица Щербакова, 2-я Луговая улица, 3.5 км, от улицы Даргомыжского до моста Челюскинцев. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

09:12, улица 50 лет Октября, 2.8 км, от Севастопольской улицы до Профсоюзной улицы. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

08:33, Закалужская улица, 2.6 км, от Московского тракта до Червишевского тракта. Пробка продержалась 30 минут.

08:45, улица Дружбы, 2.2 км, от Ташкентской улицы до улицы Мельникайте. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

09:12, Объездная Дорога, 1.9 км, от моста через реку Тура до проезда Воронинские Горки. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU