Свыше тысячи малышей появилось на свет в тюменских роддомах в августе
С начала года свидетельство о рождении выдано 8562 юным тюменцам
Фото пресс-службы администрации города Тюмени
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Август стал «урожайным» для тюменских семьей. В роддомах на свет появился 1171 новорожденный, сообщили в комитете загс администрации города Тюмени.
Всего за восемь месяцев текущего года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам.
Август отметился и большим количеством церемоний бракосочетания. В сам свадебный месяц лета обручальными кольцами скрепили семейный союз 1024 пары. Всего с начала этого года свидетельства о регистрации брака получили 4428 молодых тюменских семей.
ИСТОЧНИК KP.RU