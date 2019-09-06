Свыше тысячи малышей появилось на свет в тюменских роддомах в августе

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-06T08:47:13+03:00

С начала года свидетельство о рождении выдано 8562 юным тюменцам

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Август стал «урожайным» для тюменских семьей. В роддомах на свет появился 1171 новорожденный, сообщили в комитете загс администрации города Тюмени.

Всего за восемь месяцев текущего года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам.

Август отметился и большим количеством церемоний бракосочетания. В сам свадебный месяц лета обручальными кольцами скрепили семейный союз 1024 пары. Всего с начала этого года свидетельства о регистрации брака получили 4428 молодых тюменских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU