Риелтор-аферистка лишила восьмерых тюменцев квартир, присвоив 17 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-06T10:55:32+03:00

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Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Тюменского района. 54-летняя женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемая, имея опыт риэлтерской работы, совершила ряд махинацией по незаконной продаже 7 квартир местных жителей. Используя связи и знакомства, она подыскивала женщин, желающих обналичить средства материнского капитала.

- В это же время обвиняемая привлекала граждан с квартирами и желающих получить материальную выгоду за фиктивное заключение договоров купли-продажи. Она обещала им по 50 тысяч рублей. При этом заверяла, что жилплощадь останется в их собственности, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Однако, после оформления сделок мошенница, не ставя в известность реальных собственников квартир, подыскивала новых покупателей. Таким образом, женщина похитила порядка 17 миллионов рублей.

В настоящее время суд наложил арест на 12 квартир и 1 земельный участок, ставших предметом противоправных действий обвиняемой. Предприимчивая дама привлечена к уголовной ответственности за совершение преступлений. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с применением штрафных санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU