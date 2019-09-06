В Тюмени на улице Профсоюзной упразднили полосу для движения автобусов
В Тюмени улице Профсоюзной со стороны улицы Дружбы в сторону улицы 50 лет Октября, временно упразднена полоса для движения общественного транспорта. Предполагается, что это будет способствовать увеличению пропускной способности проезда транспорта.
- Для ориентации водителей дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» зачехлены, камеры фотовилеофиксации нарушений отключены, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Там также призвали водителей быть внимательнее к изменениям средств организации движения в местах производства дорожных работ.
Напомним, участок улицы Профсоюзной от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной закрыли из-за ремонта теплосетей. Работы ведутся с 4 сентября и должны завершиться не позднее 20 сентября.
Вместе тем, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром движение в районе указанных улиц по-прежнему затруднено. С 8 до 9 часов утра загруженность магистрали составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
ИСТОЧНИК KP.RU