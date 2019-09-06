2019-09-06T07:19:21+03:00
Происшествия

Семья из Югры попала в жесткое ДТП под Ялуторовском

В аварии погибла девочка-подросток, возвращавшаяся в Нижневартовск на учебу
Марина Васильева
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В результате аварии два человека погибли, четверо травмированы. Фото Госавтоинспекции Тюменской областиВ результате аварии два человека погибли, четверо травмированы. Фото Госавтоинспекции Тюменской области
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Жутка авария произошла сегодня, 6 сентября, на 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. В шестом часу утра здесь столкнулись ВАЗ2110 и «Киа-Спектра».

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. В результате аварии два человека погибли, четверо травмированы.

Известно, в что в иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, перевозившие 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск. Девочка - подросток ехала на учебу. От полученных травм она скончалась.

- Вероятно, она спала на заднем сиденье автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности. Бабушка доставлена в больницу с повреждениями, дедушке оказана медицинская помощь на месте, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Во второй машине, погиб водитель автомобиля ВАЗ2110. Мужчина 1977 года рождения уроженец Ульяновской области. Двое пассажиров отечественного авто госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время движение по автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе, затруднений в движении нет.

В Госавтоинспекции Тюменской области добавили, что в этом году это третья трагедия с гибелью ребенка в ДТП. Все погибшие дети – пассажиры легковых автомобилей. В двух случаях – в конце августа и сейчас, погибли юные северяне, которых везли домой после летнего отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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