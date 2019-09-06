В Тюмени 9-балльные пробки из Заречной части города в центр

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-06T06:32:25+03:00

Пробка на улице Щербакова тянется от улицы Тимуровцев до моста Челюскинцев Фото: Кира Санникова

На улице Щербакова машины движутся в плотном транспортном потоке длиной в 3,1 километра

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Утро в Тюмени снова началось с рекордно длинных пробок. Плотный трафик наблюдается по направлению из Заречной части города в центр.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 07.54 утра зафиксирована необычно сложная пробка - улица Щербакова, 2-я Луговая улица, от улицы Тимуровцев до моста Челюскинцев. В пробке длиной 3,1 км можно потерять 29 минут. Это на 19 минут больше обычного.

Неожиданно плотное движение сейчас наблюдается и на улице Щербакова. Загруженность магистрали в сторону центра города - 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

По-прежнему медленно движется транспорт и на Алебашевской - Профсоюзной. Загруженность магистрали из центра составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Напомним, участок улицы Профсоюзной от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной закрыли из-за ремонта теплосетей. Работы ведутся с 4 сентября и должны завершиться не позднее 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU