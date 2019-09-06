Ялуторовские школьники сразились за кубок игры по кибер-безопасности

СЕГОДНЯ 05:42 2019-09-06T05:42:13+03:00

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5 сентября четыре команды ялуторовских школьников: «Евангелион», «Шреко-меко», «Солнышки» и «Максимум» разыграли кубок в интеллектуальной игре по кибер-безопасности.

Победителем стала команда «Шреко-Меко» 8А класса, капитан Наурусова Диана. Самым сложным вопросом для подростков оказался вопрос о троллинге: «В некоторых школах урок по компьютерной безопасности начинается с фразы «Не корми тролля». О чем идет речь в этой фразе?»

- Правильный ответ: Так закрепляется правило о разговорах по сути в сети и избегания общения с троллями – теми, кто деструктивно ведёт себя в Интернете, - рассказывает организатор игры, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, - многие подростки, заходя в онлайн-мир самостоятельно, получают психологические травмы из-за неумения адекватно реагировать на информацию и действия других людей. Поэтому многие из вопросов в нашей игре направлены на проживание различных потенциально опасных ситуаций. Обсуждая их в команде, чтобы найти правильный ответ, ребята могут заранее подумать над тем, как правильно отреагировать, если столкнуться с опасностью в сети.

СПРАВКА КП

Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья». В 2019 году игры по кибер-безопасности пройдут в 10 районах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU