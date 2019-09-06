2019-09-06T04:57:29+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 сентября: будет пасмурно, но без осадков

Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 сентября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, а ночью и утром туман.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов. В приземном слое и на почве местами вероятны заморозки до -0…-5 градусов. Днем воздух максимально прогреется +14…+19 градусов.

В Тюмени сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто облаками, но день пройдет без осадков. Температура воздуха утром составит +10,+12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Ночью будет не более +7,+8 градусов.

В народном календаре 6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветренный. А если случится дождь - будет осень сухая - снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на улице Профсоюзной упразднили полосу для движения автобусов
Семья из Югры попала в жесткое ДТП под Ялуторовском
В Тюмени 9-балльные пробки из Заречной части города в центр
Ялуторовские школьники сразились за кубок игры по кибер-безопасности
Тюменские акушеры-гинекологи обменялись опытом в образовательной школе
19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»
Александр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районе
В детсадах Тюменского района откроются дополнительные группы для детей с 2 до 3 лет
К 2021 году в Тюменской области к интернету подключат почти тысячу социально значимых объектов
Тюменские разработчики и дизайнеры соберутся на первом региональном хакатоне от «ВКонтакте»
Две тюменские школьницы примут участие в федеральном этапе конкурса «Пишем о театре!»
В преддверии «Абилимпикса» в Тюмени состоялась «Ярмарка компетенций»
Тюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровне
Почти 500 школьников Ялуторовска стали участниками проекта «Конструктория Pro»
Сотрудники Росгвардии спасли 4-х летнего тюменца, едва не выпавшего из окна
Пробка длиной почти в 6 километров образовалась на улице Федюнинского Тюмени
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Тюмени сохраняется плотный трафик на Алебашевской-Профсоюзной
Портфельная компания РОСНАНО OCSiAl вошла в список компаний-«единорогов»
Более 800 миллионов рублей задолжали тюменцы за тепло
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Тюменцам станут реже отключать воду, благодаря строительству и ремонту сетей водоснабжения
В Тюмени определят самые зеленые дворы и управляющие организации
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В тюменском селе рекультивируют несанкционированную свалку
В Боровском 20-летней парень избил и ограбил мужчину вдвое старше себя
Тюменский «Рубин» откроет десятый сезон ВХЛ матчем в Караганде