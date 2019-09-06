Погода в Тюмени 6 сентября: будет пасмурно, но без осадков

СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-06T04:57:29+03:00

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Сегодня, 6 сентября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, а ночью и утром туман.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов. В приземном слое и на почве местами вероятны заморозки до -0…-5 градусов. Днем воздух максимально прогреется +14…+19 градусов.

В Тюмени сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто облаками, но день пройдет без осадков. Температура воздуха утром составит +10,+12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Ночью будет не более +7,+8 градусов.

В народном календаре 6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветренный. А если случится дождь - будет осень сухая - снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU