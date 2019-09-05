19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-05T19:28:23+03:00

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Департамент лесного комплекса Тюменской области организует региональную акцию по посадке леса, в рамках проведения масштабной Всероссийской акции «Живи, лес!», которую проводит Федеральное агентство лесного хозяйства. Мероприятие состоится 14 сентября в Винзилинском участковом лесничестве (23 км объездной дороги Тюмень – Винзили). На площади 4,5 га будет посажено более 19 тысяч сеянцев сосны.

К сотрудникам департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ ТО «Тюменское управление лесами», ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» могут присоединиться все жители области. Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить у главного специалиста отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента Ирины Шевченко по телефону: (3452) 427-632.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на базе ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» для ежегодного бесперебойного лесовосстановления и лесоразведения создан страховой фонд семян лесных растений. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в фонде хранятся семена сосны обыкновенной, сибирской ели, сибирской лиственницы, сибирской пихты, сибирской кедровой сосны I класса качества.

Страховой фонд был создан в 2018 году региональным департаментом лесного комплекса, в рамках переданных полномочий по обеспечению воспроизводства лесов. Первоначально на хранение было заложено 200 кг семян, но уже весной 2019 года фонд увеличен на 880 кг. Благодаря страховому фонду работы по лесовосстановлению и лесоразведению, даже в случае неурожая семян лесных растений, будут проходить в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU