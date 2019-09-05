2019-09-05T19:28:23+03:00
Общество

19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»

Мероприятие состоится 14 сентября в Винзилинском участковом лесничестве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»19 тысяч сеянцев сосны высадят в Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Департамент лесного комплекса Тюменской области организует региональную акцию по посадке леса, в рамках проведения масштабной Всероссийской акции «Живи, лес!», которую проводит Федеральное агентство лесного хозяйства. Мероприятие состоится 14 сентября в Винзилинском участковом лесничестве (23 км объездной дороги Тюмень – Винзили). На площади 4,5 га будет посажено более 19 тысяч сеянцев сосны.

К сотрудникам департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ ТО «Тюменское управление лесами», ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» могут присоединиться все жители области. Место и время сбора участников мероприятия можно уточнить у главного специалиста отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента Ирины Шевченко по телефону: (3452) 427-632.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на базе ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» для ежегодного бесперебойного лесовосстановления и лесоразведения создан страховой фонд семян лесных растений. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в фонде хранятся семена сосны обыкновенной, сибирской ели, сибирской лиственницы, сибирской пихты, сибирской кедровой сосны I класса качества.

Страховой фонд был создан в 2018 году региональным департаментом лесного комплекса, в рамках переданных полномочий по обеспечению воспроизводства лесов. Первоначально на хранение было заложено 200 кг семян, но уже весной 2019 года фонд увеличен на 880 кг. Благодаря страховому фонду работы по лесовосстановлению и лесоразведению, даже в случае неурожая семян лесных растений, будут проходить в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские акушеры-гинекологи обменялись опытом в образовательной школе
Александр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районе
В детсадах Тюменского района откроются дополнительные группы для детей с 2 до 3 лет
К 2021 году в Тюменской области к интернету подключат почти тысячу социально значимых объектов
Тюменские разработчики и дизайнеры соберутся на первом региональном хакатоне от «ВКонтакте»
Две тюменские школьницы примут участие в федеральном этапе конкурса «Пишем о театре!»
В преддверии «Абилимпикса» в Тюмени состоялась «Ярмарка компетенций»
Тюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровне
Почти 500 школьников Ялуторовска стали участниками проекта «Конструктория Pro»
Сотрудники Росгвардии спасли 4-х летнего тюменца, едва не выпавшего из окна
Пробка длиной почти в 6 километров образовалась на улице Федюнинского Тюмени
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Тюмени сохраняется плотный трафик на Алебашевской-Профсоюзной
Портфельная компания РОСНАНО OCSiAl вошла в список компаний-«единорогов»
Более 800 миллионов рублей задолжали тюменцы за тепло
При участии Сбербанка открылся завод по переработке картофеля
Тюменцам станут реже отключать воду, благодаря строительству и ремонту сетей водоснабжения
В Тюмени определят самые зеленые дворы и управляющие организации
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В тюменском селе рекультивируют несанкционированную свалку
В Боровском 20-летней парень избил и ограбил мужчину вдвое старше себя
Тюменский «Рубин» откроет десятый сезон ВХЛ матчем в Караганде