2019-09-05T19:17:00+03:00
Звезды

Александр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районе

В здании военного комиссариата сегодня располагаются школа искусств и музей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районеАлександр Моор поручил разработать концепцию реконструкции исторического здания в Упоровском районеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел сегодня, 5 сентября, историческое здание военного комиссариата, от которого жители Упоровского района уходили на фронт. В этом деревянном, ныне пустующем, здании районные власти хотят обустроить краеведческий музей, а на прилегающей территории – площадь.

Как рассказал главе региона глава муниципалитета Леонид Сауков, здание построено в начале XX века и признано объектом культурного наследия. По его словам, на каждом сельском сходе звучат вопросы от жителей, которые хотят реставрации исторического здания.

- Это святая земля, политая слезами матерей и жен, провожавших сыновей и мужей на фронт, - рассказал Леонид Сауков.

Сейчас районный краеведческий музей занимает часть здания муниципальной детской школы искусств. Так как и музей, и школа активно развиваются, двум социальным учреждениям под одной крышей уже тесно. По словам заместителя главы района по социальным вопросам Светланы Ожгибесовой, количество экспонатов увеличилось с 1,1 тысячи единиц в 2017 году до 1,3 тысяч в 2019 году, а количество учащихся детской школы искусств – с 300 человек в 2013 году до 700 человек в 2019 году.

- Перенос музея в отдельное здание будет способствовать повышению туристической привлекательности нашего района и дальнейшему развитию школы искусств, - подчеркнул Леонид Сауков.

Александр Моор отметил, что необходимо разработать комплексную концепцию реконструкции и самого здания, и прилегающей территории.

- Наша задача – чтобы туристы приезжали в регион не на один день, чтобы гости тюменской земли могли найти интересные для себя объекты и маршруты не только в городах, но и в сельских районах, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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