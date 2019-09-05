СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-05T19:05:02+03:00

В детсадах Тюменского района откроются дополнительные группы для детей с 2 до 3 лет Фото: Татьяна Коркина

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Дополнительные группы для детей с 2 до 3 лет откроются в с. Каменка и с. Перевалово Тюменского района в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, открытие дошкольных групп пройдёт 6 сентября.

В детском саду Перевалово откроется дополнительная дошкольная группа, которая примет малышей в возрасте с 2 до 3 лет. В группе провели капитальный ремонт и закупили современную мебель и игрушки.

Отметим, что в 2019 году в детских садах Тюменского района открылось 230 дополнительных мест, из которых 110 мест – для малышей от 2 до 3 лет в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Напомним, в мае 2019 года губернатор Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на оснащение оборудованием, мебелью и инвентарём новых школ и детских садов Тюменской области. Часть из них строится в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование».

В частности, деньги выделены для строящейся в Заводоуковском городском округе общеобразовательной школы в микрорайоне «Новый», для тобольской школы и детсада в микрорайоне №15, для тюменских детсадов – в микрорайоне «Ямальский-2» и в районе улице Мебельщиков, а также для спортивного корпуса городской общеобразовательной школы №5. В апреле 2019 аналогичное распоряжение было подписано на оснащение новой тюменской школы по ул. Бориса Житкова.

ИСТОЧНИК KP.RU