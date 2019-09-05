СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-05T18:55:53+03:00

К 2021 году в Тюменской области к интернету подключат почти тысячу социально значимых объектов Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменской области с начала 2019 года реализуется национальная программа «Цифровая экономика», в рамках которой разработаны 5 региональных проектов, направленные на ключевые сферы цифровизации региона. В рамках одного из них – «Информационной инфраструктуры» - в конце августа 2019 заключён контракт на подключение к Интернету 945 социально значимых объектов в регионе.

Согласно проекту, подписанному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «5 Джи Вай Фай», к концу 2021 в Тюменской области будет подключено:

- 255 органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- 352 школы и организаций среднего профессионального образования;

- 296 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 10 муниципальных пожарных постов.

Кроме региональных муниципальных объектов будет подключено 32 федеральных социально значимых объектов. В их числе: 14 объектов Росгвардии, 16 объектов МЧС России и 2 объекта центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Подключение объектов на территории Тюменской области пройдёт при поддержке департамента информатизации Тюменской области. Региональный департамент информатизации является главным исполнителем региональных проектов в сфере цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области активно подключают к Интернету учреждения здравоохранения в Тюменской области. Проект по подключению медицинских организаций к сети стартовал в 2017 году: тогда «Ростелеком» подключил 45 учреждений, ещё 15 было подключено в 2018-м году. Для этих целей было построено около 145 километров волоконно-оптических линий связи.

ИСТОЧНИК KP.RU