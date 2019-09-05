Две тюменские школьницы примут участие в федеральном этапе конкурса «Пишем о театре!»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-05T17:37:38+03:00

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В Тюменской области определили победителей регионального этапа масштабного культурно-социального проекта «Театр-Дети». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, проект приурочен к Году театра в России и направлен на популяризацию театрального искусства среди детской и юношеской аудитории.

Под эгидой проекта весной 2019 года были запущены Всероссийские конкурсы рисунков и театральных рецензий «Пишем о театре!». Финалистов определило жюри из каждого региона. Так, лучшей в региональном этапе детского Всероссийского конкурса рисунков от Тюменской области стала ученица тюменской гимназии №49 Полина Ходосевич. Наивысшие оценки за сочинение о театре получила ученица тюменской школы №69 Виктория Бауэр.

Победители отправятся на федеральный этап конкурса и получат путёвку в Международный детский центр Артек. Там ребята посетят специальную смену, посвящённую Году театра, и займутся театральным искусством с подготовленными педагогами. Также намечены встречи с профессиональными актёрами, режиссерами и артистами кино и посещение театров Крыма.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что два музыканта от Тюменской области: ученица школы №73 «Лира» Ясмин Кажгалиева (скрипка) и ученик Тюменского государственного института культуры Дмитрий Рябцковский (тромбон) приняли участие во всероссийской акции, посвящённой юбилею Государственного гимна Тюменской области. Ребята вошли в число музыкантов юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа и 1 сентября выступили на стадионе «ГазпромАрена» в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU