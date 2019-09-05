В преддверии «Абилимпикса» в Тюмени состоялась «Ярмарка компетенций»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-05T17:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии IV регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Тюмени состоялась «Ярмарка компетенций». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, победители чемпионата прошлых лет и эксперты познакомили школьников с инвалидностью из Ишима и Тюмени с профессиональными сферами, компетенции по которым представлены на чемпионате.

В рамках «Ярмарки компетенций» также состоялись мастер-классы по вязанию крючком, поварскому и кондитерскому делу, выпечке хлебобулочных изделий в торговле и другим направлениям.

Напомним, региональный этап чемпионата «Абилимпикс» пройдёт на пяти площадках 9 и 10 сентября. За звание лучших в течение двух дней будут бороться представители 16 профессий. Все они будут разделены на три возрастные категории: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

В 2018 году среди победителей и участников «Абилимпикса» было много представителей муниципальных районов. Например, в состязаниях профессионалов сферы здравоохранения приняли участие две сотрудницы Абатской районной больницы. Светлана Торопова, палатная медицинская сестра из детского отделения приняла участие в компетенции «Медицина и социальный уход» и получила сертификат участника. Её коллега Ольга Прусова, работающая в хирургическом отделении стационара, заняла второе место в номинации «Медицинский и лабораторный анализ» - она получила диплом и серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU