2019-09-05T16:58:00+03:00
Общество

Тюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровне

Экспертную оценку провели в августе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровнеТюменскую систему помощи пожилым людям рекомендуют к применению на федеральном уровне
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Тюменская система гериатрической (профилактика и лечение болезней старческого возраста) помощи признана успешной и рекомендована к применению на федеральном уровне. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, решение принято по итогам аудита мероприятий, которые проводятся в регионе в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение».

Экспертную оценку региональной системы помощи пожилым людям провели 19 августа представители Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию и оказанию медицинской помощи по профилю «Гериатрия».

Напомним, проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его главная цель – к 2024 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет, повысить её качество и создать условия для активного долголетия. В Тюменской области уже достигнуты целевые на конце 2019 года значения по нескольким пунктам. Например, высокий уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет для профилактики обострения хронических заболеваний и значительный охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» старшее поколение региона может обратиться за психологической помощью по областному телефону доверия. Во время доверительной беседы пенсионерам оказывают поддержку, помогают найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством и разобраться в причинах волнения и беспокойства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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