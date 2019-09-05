Почти 500 школьников Ялуторовска стали участниками проекта «Конструктория Pro»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-05T16:19:53+03:00

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Сегодня, 5 сентября, профориентационный проект для подростков «Конструктория Pro» работает в Ялуторовске. 460 ребят из 7, 8 и 9 классов ялуторовских школ получили «Карту будущих профессий» и отправились знакомиться с лучшими в мире конструкторами, тренирующими 50 необходимых для разных профессий навыков.

- Жизнь, конечно, сложнее игры. В нашей быстро меняющейся реальности будущему специалисту навыков необходимо очень много. Но для старта того, что мы даём в рамках проекта подростковой игротеки, более чем достаточно, - рассказыаает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы, Елена Кашкарова. - Так, например, по оценке ведущих кадровых агентств мира работодатель будет учитывать не менее 50 навыков. И они у нас в «Карте будущих профессий» все изложены. Это далеко не все, так как наша жизнь состоит из сотен таких характеристик. Но если школьник начнёт вдумываться, что делает и попытается извлечь максимальную пользу из игрового дня, то сможет легко развить навыки и поймёт, как можно быстро адаптироваться к новым условиям, расширит кругозор, попытается замотивировать себя на продуктивную работу.

А Библиотека Молодежного центра города Ялуторовск благодаря проекту пополнилась серией профориениационных книг для подростков. В них в формате бестселлера рассказано о многих процессиях, их тонкостях и подводных камнях.

Следующая Конструктория Pro пройдёт 12 сентября в селе Бердюжье. Расписание всех профориениационных игротек доступно в группе проекта во Вконтакте.

СПРАВКА КП

Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья». В 2019 году профориентационная игротека пройдёт в 10 районах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU