Сотрудники Росгвардии спасли 4-х летнего тюменца, едва не выпавшего из окна

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-05T16:17:06+03:00

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Еще одно чрезвычайное происшествие с участием маленьких детей удалось предотвратить сотрудникам управления Росгвардии по Тюменской области. Днем в центр оперативного управления ОВО по Тюмени поступила информация, что в проеме окна жилого дома по улице Таллинской стоит маленький ребёнок.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны в составе двух экипажей незамедлительно прибыли на место. Увидев в окне малыша, двое побежали наверх. Еще один росгвардеец, Ильдар Сафин, попросил у жильцов дома одеяло, вместе с коллегой и гражданами растянули его под окном на случай падения ребенка.

- Несколько раз постучав в запертую дверь квартиры и не дождавшись никакой реакции, мы приняли решение взломать её. Забежав внутрь сотрудник вневедомственной охраны Вилаят Нурахмедли взял мальчика на руки, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Позже в другой комнате правоохранители обнаружили отца малыша. Он крепко спал. В настоящий момент жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU