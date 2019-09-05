2019-09-05T16:15:26+03:00
Общество

Пробка длиной почти в 6 километров образовалась на улице Федюнинского Тюмени

Плотный поток автомобилей тянется от Пермякова до Московского тракта
Марина Васильева
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Фото с сервиса Яндекс.ПробкиФото с сервиса Яндекс.Пробки
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Водители Тюмени, направляющиеся в сторону улицы Федюнинского, рискуют попасть в серьезный дорожный затор. Здесь зафиксирована необычно сложная пробка для этого времени суток.

Плотный поток автомобилей наблюдается на улицах Федюнинского и Закалужской. Пробка длиной 5,6 тянется от улицы Пермякова до Московского тракта. По данным сервиса «Яндекс.Пробоки» двигаясь по данному участку дороги можно потерять 40 минут. Это на 32 минуты больше обычного.

Следует отметить, что с начала сентября автомобильное движение по городу значительно осложнилось. В разных районах Тюмени проходят дорожные ремонты и по работы на сетях, что существенно затрудняет проезд транспортных средств.

В наиболее сложной ситуации оказались жители Заречной части. Из-за перекрытия участка улицы Профсоюзной с 4 сентября, эта часть города оказалась практически отрезанной от центра. Поскольку еще два основных выезда – улицы Челюскинцев и Мельникайте ранее уже были частично закрыты на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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