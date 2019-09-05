В Тюмени сохраняется плотный трафик на Алебашевской-Профсоюзной

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-05T15:22:19+03:00

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Средняя загруженность дорог Тюмени днем, 5 сентября, составила 4 балла. Это соответствует обычной уровню. Вместе с тем, нехарактерно плотный для данного времени трафик отмечен на ряде магистралей.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» серьезное затруднение движения наблюдается на Алебашевской – Профсоюзной при движении из центра города. Загруженность дороги составила 9 баллов, что на 3 балла выше обычного. Чуть более плотное движение сегодня и на улице Холодильной в сторону к 50 лет ВЛКСМ. Здесь уровень загрузки дороги составил 4 балла, что вдвое выше обычного.

Крупнейшими пробками на данным стали утренний затор, образовавшийся в 09.49 на Алебашевской - Профсоюзной, от улицы Газиков до 50 лет Октября длиной 2,1 км. Пробка продержалась 5 часов 50 минут.

Серьезное затруднение движения также отмечалось на улице Ленина, от Перекопской улицы до улицы Мориса Тореза. Пробка длиной 2,1 км продержалась 5 часов 40 минут.

Напомним, участок улицы Профсоюзной от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной закрыли из-за ремонта теплосетей. Работы ведутся с 4 сентября и должны завершиться не позднее 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU