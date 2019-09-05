Портфельная компания РОСНАНО OCSiAl вошла в список компаний-«единорогов»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-05T14:55:39+03:00

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Crunchbase - ведущая мировая базы данных об инвестициях в инновационные компании (The Crunchbase Unicorn Leaderboard) опубликовала рейтинг компаний – «единирогов». В список вошла портфельная компания РОСНАНО OCSiAl.

В перечень по версии Crunchbase входят частные компании, получившие инвестиции по оценке в $1 млрд и более. В опубликованный рейтинг попали 496 компаний-«единорогов» в мире с общей оценкой $1,8 трлн, которые привлекли в общей сложности более $370 млрд инвестиций.

Для производителя высококачественных графеновых нанотрубок OCSiAl это уже второе подтверждение статуса компании-«единорога» со стороны мирового венчурного сообщества. В июне 2019 года производитель инновационного аддитива вошел в список компаний с оценкой более $1 млрд по версии CBInsights (The Global Unicorn Club). Тогда компания стала единственным «единорогом» в категории Industrial.

OCSiAl стал первой компанией в инвестиционном портфеле РОСНАНО с капитализацией в $1 млрд. По такой оценке инвестиционная группа Александра Мамута A&NN в январе 2019 года выкупила у АО «РОСНАНО за 0,5% OCSiAl за $5 млн.

- Мы уверены, что в долгосрочной перспективе стоимость OCSiAl будет расти и рассматриваем возможность увеличения доли в компании, — заявлял ранее инвестиционный директор A&NN Рафаэль Абрамян.

Отметим, РОСНАНО стало первым из внешних инвесторов, проверивших в российскую команду основателей и их технологию графеновых нанотрубок. С тех пор OCSiAl привлек около $200 млн от российских и зарубежных инвесторов. В совокупности РОСНАНО вложило в проект более $20 млн, начав с финансирования первой установки синтеза в Новосибирске.

- Производитель графеновых нанотрубок OCSiAl - первый и пока единственный в нашей стране «единорог» в секторе material based. Причем это «единорог» по всем правилам, начинавший на наших глазах со стартапа в Академгородке Новосибирска с очень амбициозной идеи - создать абсолютно новый материал будущего - и выросший в глобального лидера рынка, - заявил председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс.

По его словам, OCSiAl стала первой компанией, сумевшей синтезировать высококачественные графеновые нанотрубки в промышленных объемах. В 2014 году, выходя на рынок, компания предложила свою продукцию потребителям по цене в 75 раз ниже существовавшей на тот момент, тем самым открыв доступ к нанотрубокам для ряда отраслей.

В настоящее время компания стремительно наращивает производство и в 2022 году планирует запустить первую очередь крупнейшей в мире установки по синтезу графеновых нанотрубок в Люксембурге. Среди клиентов компании – глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны. По итогам 2018 года на долю OCSiAl приходилось более 95% мировых продаж инновационного аддитива.