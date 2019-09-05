В Тюмени определят самые зеленые дворы и управляющие организации

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-05T13:51:46+03:00

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В Тюмени уже скоро станут известны итоги городского экологического конкурса «Зеленые дворы – зеленый город». Их огласят 9 сентября на встрече в малом зале администрации города.

На победу в конкурсе претендуют семь управляющих организаций. Лучших из них определят по следующим критериям: количество новых насаждений, качество посадочного материала, их содержание (прополка, полив).

Дополнительные баллы участники могли получить за оригинальность композиций и многообразие видового состава. Для выявления победителей специалисты администрации города летом обследовали дворы, в которых были высажены деревья и кустарники.

- Победители конкурса получат садовую технику, которая будет полезна озеленителям дворов, - отметили в управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Там добавили, что конкурс «Зеленые дворы – зеленый город» проводится департаментом городского хозяйства администрации Тюмени с 2016 года. За период проведения конкурса тюменцы высадили 374 дерева и 2 270 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU