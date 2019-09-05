2019-09-05T13:51:46+03:00
Общество

В Тюмени определят самые зеленые дворы и управляющие организации

В областном центре подведут итоги городского экологического конкурса
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
Изменить размер текста:

В Тюмени уже скоро станут известны итоги городского экологического конкурса «Зеленые дворы – зеленый город». Их огласят 9 сентября на встрече в малом зале администрации города.

На победу в конкурсе претендуют семь управляющих организаций. Лучших из них определят по следующим критериям: количество новых насаждений, качество посадочного материала, их содержание (прополка, полив).

Дополнительные баллы участники могли получить за оригинальность композиций и многообразие видового состава. Для выявления победителей специалисты администрации города летом обследовали дворы, в которых были высажены деревья и кустарники.

- Победители конкурса получат садовую технику, которая будет полезна озеленителям дворов, - отметили в управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Там добавили, что конкурс «Зеленые дворы – зеленый город» проводится департаментом городского хозяйства администрации Тюмени с 2016 года. За период проведения конкурса тюменцы высадили 374 дерева и 2 270 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам станут реже отключать воду, благодаря строительству и ремонту сетей водоснабжения
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В тюменском селе рекультивируют несанкционированную свалку
В Боровском 20-летней парень избил и ограбил мужчину вдвое старше себя
Тюменский «Рубин» откроет десятый сезон ВХЛ матчем в Караганде
В Тюмень привезут специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале
Тюменцев приглашают на первый фестиваль танцев «Веранда»
Армизонские подростки показали знание правил безопасного поведения в сети
Технические неполадки задерживают утренний рейс Тюмень-Москва на 12 часов
Тюменские автоинспекторы проверили 84 школьных автобуса
Житель тюменского села на своем огороде вырастил целое маковое поле, чтобы делать наркотики
Тюменец столкнулся с мошенником при попытке купить дорогой планшет
Тайны городских улиц раскроют тюменцам
Идем на рекорд: Тюмень встала в длинные утренние пробки
Юный тюменский дзюдоист вернулся со всероссийских соревнований с золотом
На пересечении Авторемонтной-Механизаторов в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 5 сентября в Тюмени: снимаем куртки, зонты оставляем дома
«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще
Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени
В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек
Конструктория PRO открыла новый учебный сезон