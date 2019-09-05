2019-09-05T13:30:58+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ.

Регистрация, подробная информация о квесте, а также его правила доступны на странице квеста.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее:

- перейти на официальный сайт квеста;

- пройти регистрацию;

- принять участие в онлайн-игре «Круиз с Банком УРАЛСИБ».

Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза – морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий предусмотрены гарантированные призы. Победители будут объявляться каждую неделю.

За прохождение бонусных заданий участники могут выиграть поощрительные призы от партнеров Банка:

- карту «ГОЛД» ресурса Ситилинк (статус действует 1 год) с балансом 500 рублей;

- скидку в размере 50% на первые 4 урока в онлайн-школе английского языка Skyeng;

- 100 бонусных баллов в рамках программы лояльности Банка УРАЛСИБ;

- подписку на 20 дней в онлайн-кинотеатре MEGOGO.

За 3 выполненных задания в игре участник становится претендентом на получение еженедельного приза - поездка в Дубай, Шри-Ланку, Куала-Лумпур или Сингапур, или 80 000 рублей. Каждую неделю разыгрывается по одному направлению.

Квест «Соберись в круиз с банком УРАЛСИБ» продлится до 22 сентября 2019 года.

Срок выплаты призов: с 1 по 30 октября 2019 года.

Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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