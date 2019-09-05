В Боровском 20-летней парень избил и ограбил мужчину вдвое старше себя

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-05T12:25:49+03:00

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Полицейские межмуниципального отдела «Тюменский» раскрыли по горячи следам кражу, совершенную в поселке Боровский. Местный житель остался без ценных вещей после встречи с компанией молодых ребят.

Потерпевший, будучи состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улице. Дойдя до магазина, он встретился с компанией молодых людей, которым позже купил алкоголь. Однако дружеской беседы между новыми знакомыми не завязалось, а начался конфликт.

- 44-летний мужчина решил пойти домой, но в этот момент его остановил 20-летний молодой человек. Он сбил потерпевшего с ног и стал наносить ему удары по лицу. Остановившись только тогда, когда его оппонент потерял сознание, - пояснили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».

В момент потасовке у мужчины выпал телефон, что заметил избившей его парень. Злоумышленник решил прихватить мобильный себе, а также денежные средства в размере 5000 тысяч рублей и серебряную цепочку и с браслетом общей стоимостью 14000 рублей.

Придя в себя, мужчина подал заявление дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский». Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 1999 года рождения. Молодому человек грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Сейчас он находится по подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU